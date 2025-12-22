NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Monolithic Power Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Monolithic Power Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Monolithic Power Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 64,53 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Monolithic Power Systems-Aktie investierten, hätten nun 154,967 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Monolithic Power Systems-Papiers auf 937,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145 220,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 352,21 Prozent gesteigert.

Monolithic Power Systems wurde am Markt mit 45,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at