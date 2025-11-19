NASDAQ Composite Index-Wert Myriad Genetics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Myriad Genetics-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Myriad Genetics-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Myriad Genetics-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Myriad Genetics-Aktie an diesem Tag bei 44,19 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 226,296 Myriad Genetics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Myriad Genetics-Aktie auf 6,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 500,34 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 85,00 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Myriad Genetics betrug jüngst 619,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at