NASDAQ Composite Index-Wert Neogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Neogen von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Neogen eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Neogen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Neogen-Papier bei 15,74 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Neogen-Aktie investiert, befänden sich nun 63,532 Neogen-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Neogen-Anteile wären am 19.11.2025 353,88 USD wert, da der Schlussstand 5,57 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 64,61 Prozent verkleinert.

Am Markt war Neogen jüngst 1,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at