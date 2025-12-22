NetApp Aktie

NetApp-Anlage unter der Lupe 22.12.2025 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NetApp von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in NetApp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden NetApp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 66,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,511 NetApp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NetApp-Aktie auf 111,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,08 Prozent gesteigert.

NetApp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Nachrichten zu NetApp Inc.mehr Nachrichten