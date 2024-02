NASDAQ Composite Index-Wert NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden NetApp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 67,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetApp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 147,885 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.02.2024 12 990,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87,84 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +29,90 Prozent.

Der Börsenwert von NetApp belief sich zuletzt auf 18,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at