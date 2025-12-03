NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NetGear von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen NetGear-Einstiegs gewesen.

Das NetGear-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NetGear-Aktie investiert hätte, hätte er nun 470,588 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 023,53 USD, da sich der Wert eines NetGear-Papiers am 02.12.2025 auf 25,55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,24 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für NetGear eine Börsenbewertung in Höhe von 734,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at