NASDAQ Composite Index-Titel NetGear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NetGear-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NetGear-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.11.2024 wurde die NetGear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen NetGear-Anteile an diesem Tag bei 25,07 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 39,888 NetGear-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 25,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 017,15 USD wert. Mit einer Performance von +1,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

NetGear wurde am Markt mit 720,93 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at