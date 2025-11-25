NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Nortech Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nortech Systems-Anteile an diesem Tag 15,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,809 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 455,61 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 24.11.2025 auf 7,03 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 54,44 Prozent.

Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 19,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at