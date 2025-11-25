Nortech Systems Aktie
WKN: 923640 / ISIN: US6565531042
|Nortech Systems-Investition im Blick
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurden Nortech Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nortech Systems-Anteile an diesem Tag 15,43 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nortech Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,809 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 455,61 USD, da sich der Wert einer Nortech Systems-Aktie am 24.11.2025 auf 7,03 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 54,44 Prozent.
Der Börsenwert von Nortech Systems belief sich zuletzt auf 19,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nortech Systems Inc.mehr Nachrichten
|
25.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Nortech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nortech Systems von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
18.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Nortech Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nortech Systems-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25