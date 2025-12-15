Northern Trust Aktie
WKN: 854009 / ISIN: US6658591044
|Northern Trust-Investition
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert Northern Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Northern Trust von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Northern Trust-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Northern Trust-Papier bei 86,67 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Northern Trust-Aktie investierten, hätten nun 11,538 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Northern Trust-Aktien wären am 12.12.2025 1 598,25 USD wert, da der Schlussstand 138,52 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,82 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Northern Trust zuletzt 26,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Northern Trust Corp.
|118,00
|-0,84%
