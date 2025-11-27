NASDAQ Composite Index-Wert Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Paychex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Paychex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Paychex-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54,06 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 18,498 Paychex-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Paychex-Papiers auf 111,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 060,86 USD wert. Damit wäre die Investition 106,09 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Paychex belief sich jüngst auf 40,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at