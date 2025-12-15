PetMed Express Aktie

PetMed Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 121843 / ISIN: US7163821066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PetMed Express-Performance 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in PetMed Express-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PetMed Express-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,66 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hat, hat nun 32,616 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 2,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,89 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 90,41 Prozent eingebüßt.

PetMed Express war somit zuletzt am Markt 63,02 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PetMed Express Inc.mehr Nachrichten