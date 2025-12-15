PetMed Express Aktie
WKN: 121843 / ISIN: US7163821066
|PetMed Express-Performance
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein PetMed Express-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PetMed Express-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,66 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die PetMed Express-Aktie investiert hat, hat nun 32,616 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 2,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,89 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 90,41 Prozent eingebüßt.
PetMed Express war somit zuletzt am Markt 63,02 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
