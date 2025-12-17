Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Verlustzone

Um 15:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,12 Prozent leichter bei 23 083,08 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,104 Prozent auf 23 135,61 Punkte an der Kurstafel, nach 23 111,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 159,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 998,44 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,06 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 22 708,07 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 17.09.2025, mit 22 261,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20 109,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 19,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit AXT (+ 8,92 Prozent auf 14,16 USD), Harvard Bioscience (+ 5,13 Prozent auf 0,74 USD), Ceragon Networks (+ 5,03 Prozent auf 2,09 USD), Ultralife Batteries (+ 4,84 Prozent auf 6,07 USD) und Compugen (+ 4,36 Prozent auf 1,56 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil 1-800-FLOWERSCOM (-4,75 Prozent auf 4,41 USD), PetMed Express (-4,10 Prozent auf 3,74 USD), Consumer Portfolio Services (-3,93 Prozent auf 9,29 USD), Oracle (-3,50 Prozent auf 182,04 USD) und Logitech (-2,86 Prozent auf 109,07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6 313 268 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,657 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

