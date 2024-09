NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ross Stores-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Ross Stores-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ross Stores-Anteile betrug an diesem Tag 118,40 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Ross Stores-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84,459 Ross Stores-Anteilen. Die gehaltenen Ross Stores-Aktien wären am 11.09.2024 12 764,36 USD wert, da der Schlussstand 151,13 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,64 Prozent gesteigert.

Ross Stores erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at