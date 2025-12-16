Royal Gold Aktie

Royal Gold für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885652 / ISIN: US7802871084

Profitable Royal Gold-Investition? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Royal Gold eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,67 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 27,270 Royal Gold-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 216,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 890,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 489,04 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Royal Gold zuletzt 18,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Royal Gold Inc. 185,80 -1,41% Royal Gold Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

