NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Royal Gold eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Royal Gold-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 36,67 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 27,270 Royal Gold-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 216,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 890,37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 489,04 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Royal Gold zuletzt 18,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at