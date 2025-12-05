ScanSource Aktie

WKN: 908169 / ISIN: US8060371072

ScanSource-Anlage im Blick 05.12.2025 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ScanSource-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden ScanSource-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ScanSource-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ScanSource-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,350 ScanSource-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.12.2025 1 504,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,40 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,49 Prozent angezogen.

Insgesamt war ScanSource zuletzt 915,58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

