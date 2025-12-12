NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ScanSource-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ScanSource-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ScanSource-Papier 35,51 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investierten, hätten nun 281,611 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 038,86 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Papiers am 11.12.2025 auf 42,75 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 038,86 USD entspricht einer Performance von +20,39 Prozent.

Der Marktwert von ScanSource betrug jüngst 926,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at