NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Silgan-Investment verlieren können.

Die Silgan-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Silgan-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,678 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2025 auf 38,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 790,12 USD wert. Damit wäre die Investition 20,99 Prozent weniger wert.

Am Markt war Silgan jüngst 4,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at