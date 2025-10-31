Silgan Holdings Aktie

WKN: 905418 / ISIN: US8270481091

Lukrative Silgan-Anlage? 31.10.2025 16:04:40

NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Silgan-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Silgan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Silgan-Anteile an diesem Tag 51,74 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,933 Silgan-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (38,26 USD), wäre das Investment nun 73,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,05 Prozent verringert.

Der Silgan-Wert an der Börse wurde auf 4,08 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Silgan Holdings Inc.