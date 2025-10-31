Silgan Holdings Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Silgan von vor einem Jahr eingebracht
Silgan-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Silgan-Anteile an diesem Tag 51,74 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,933 Silgan-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2025 gerechnet (38,26 USD), wäre das Investment nun 73,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,05 Prozent verringert.
Der Silgan-Wert an der Börse wurde auf 4,08 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
