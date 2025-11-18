NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Strategy Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers betrug an diesem Tag 17,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 58,782 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 195,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 487,19 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 048,72 Prozent.
Der Strategy (ex MicroStrategy)-Wert an der Börse wurde auf 57,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
