NASDAQ Composite Index-Wert Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers betrug an diesem Tag 17,01 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 58,782 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 195,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 487,19 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 048,72 Prozent.

Der Strategy (ex MicroStrategy)-Wert an der Börse wurde auf 57,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at