NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 17:59 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,48 Prozent aufwärts auf 24 620,60 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,058 Prozent höher bei 24 517,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 24 503,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 502,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 904,66 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,08 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 24 817,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 384,77 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 20 684,59 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,38 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Constellation Energy (+ 5,40 Prozent auf 357,67 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3,87 Prozent auf 295,27 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,76 Prozent auf 295,68 USD), ON Semiconductor (+ 3,38 Prozent auf 47,10 USD) und Broadcom (+ 3,00 Prozent auf 350,70 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-9,29 Prozent auf 187,59 USD), Netflix (-3,64 Prozent auf 109,94 USD), Vertex Pharmaceuticals (-2,91 Prozent auf 422,84 USD), Charter A (-2,69 Prozent auf 195,30 USD) und Micron Technology (-2,63 Prozent auf 222,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 573 234 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. In puncto Dividendenrendite ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

