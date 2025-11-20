NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen TransAct Technologies-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die TransAct Technologies-Anteile bei 5,77 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,331 TransAct Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72,79 USD, da sich der Wert einer TransAct Technologies-Aktie am 19.11.2025 auf 4,20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27,21 Prozent vermindert.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,44 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at