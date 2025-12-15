UMB Financial Aktie
WKN: 900421 / ISIN: US9027881088
|UMB Financial-Investment
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UMB Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden UMB Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die UMB Financial-Anteile bei 48,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die UMB Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,812 UMB Financial-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.12.2025 2 459,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,17 USD belief. Mit einer Performance von +145,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war UMB Financial zuletzt 9,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!