NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Vertex Pharmaceuticals-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Vertex Pharmaceuticals-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 468,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,136 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 973,55 USD, da sich der Wert eines Vertex Pharmaceuticals-Anteils am 15.12.2025 auf 455,71 USD belief. Damit wäre die Investition 2,64 Prozent weniger wert.

Am Markt war Vertex Pharmaceuticals jüngst 115,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at