NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Vertex Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 120,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,829 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 366,44 USD, da sich der Wert einer Vertex Pharmaceuticals-Aktie am 08.12.2025 auf 442,04 USD belief. Mit einer Performance von +266,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Vertex Pharmaceuticals einen Börsenwert von 115,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
