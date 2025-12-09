NASDAQ Composite Index-Papier Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertex Pharmaceuticals von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Vertex Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Vertex Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 120,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,829 Vertex Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 366,44 USD, da sich der Wert einer Vertex Pharmaceuticals-Aktie am 08.12.2025 auf 442,04 USD belief. Mit einer Performance von +266,44 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Vertex Pharmaceuticals einen Börsenwert von 115,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at