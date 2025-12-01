NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (A) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit der Volvo (A)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Volvo (A)-Papier bei 273,00 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,366 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 103,81 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 283,40 SEK belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,81 Prozent angezogen.

Volvo (A) wurde am Markt mit 576,28 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at