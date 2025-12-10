NASDAQ Composite Index-Wert Wintrust Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wintrust Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Wintrust Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Wintrust Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Wintrust Financial-Anteile an diesem Tag 49,20 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Wintrust Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 203,252 Wintrust Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 674,80 USD, da sich der Wert eines Wintrust Financial-Papiers am 09.12.2025 auf 136,16 USD belief. Damit wäre die Investition 176,75 Prozent mehr wert.

Der Wintrust Financial-Wert an der Börse wurde auf 9,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at