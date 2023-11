NASDAQ-Handel: mittags Pluszeichen im NASDAQ Composite

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,21 Prozent auf 14 124,53 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,375 Prozent höher bei 14 147,27 Punkten in den Handel, nach 14 094,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 194,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 114,65 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Stand von 13 407,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 631,05 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 15.11.2022, einen Stand von 11 358,41 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 35,98 Prozent aufwärts. Bei 14 446,55 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit QC (+ 42,86 Prozent auf 1,00 USD), Cutera (+ 18,39 Prozent auf 2,64 USD), Ebix (+ 16,71 Prozent auf 4,19 USD), Microvision (+ 14,25 Prozent auf 2,45 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 11,34 Prozent auf 0,38 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Vertex Pharmaceuticals (-4,18 Prozent auf 354,50 USD), Donegal Group B (-3,91 Prozent auf 13,04 USD), 3D Systems (-3,21 Prozent auf 4,53 USD), Cumulus Media A (-2,66 Prozent auf 5,13 USD) und Telenor ASA (ADRS) (-1,99 Prozent auf 10,36 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 924 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,29 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 49,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

