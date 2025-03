NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in Rot

Der NASDAQ 100 wagt sich am Nachmittagnicht aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,15 Prozent tiefer bei 19 647,94 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,07 Prozent auf 19 466,44 Punkte an der Kurstafel, nach 19 677,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 409,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 691,30 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,116 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 21.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 614,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 289,15 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 21.03.2024, bei 18 320,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,33 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 222,61 Punkten. 19 152,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lucid (+ 5,92 Prozent auf 2,42 USD), Tesla (+ 4,14 Prozent auf 246,05 USD), Intel (+ 2,82 Prozent auf 24,64 USD), Cadence Design Systems (+ 2,73 Prozent auf 265,55 USD) und Dollar Tree (+ 2,68 Prozent auf 66,32 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Micron Technology (-7,82 Prozent auf 94,95 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,72 Prozent auf 126,05 USD), Marriott (-3,23 Prozent auf 236,92 USD), DexCom (-2,38 Prozent auf 73,32 USD) und Starbucks (-2,37 Prozent auf 96,93 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35 930 450 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,986 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,40 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

