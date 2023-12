NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 legt letztendlich zu

Heute zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Letztendlich gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,48 Prozent auf 16 022,49 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 15 888,23 Zählern und damit 0,635 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 788,05 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 875,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 16 042,51 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,17 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 15 296,02 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 07.09.2023, einen Stand von 15 258,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.12.2022, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 11 497,39 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 47,50 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 166,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,89 Prozent auf 128,37 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 7,16 Prozent auf 22,91 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5,34 Prozent auf 138,45 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5,31 Prozent auf 136,93 USD) und Sirius XM (+ 4,90 Prozent auf 4,71 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil O Reilly Automotive (-3,20 Prozent auf 953,71 USD), Constellation Energy (-1,86 Prozent auf 110,53 USD), PayPal (-1,76 Prozent auf 58,48 USD), Gilead Sciences (-1,65 Prozent auf 78,05 USD) und CoStar Group (-1,44 Prozent auf 82,58 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 977 982 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,791 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

