NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Plus

Der NASDAQ 100 befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,05 Prozent auf 17 587,35 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,908 Prozent höher bei 17 562,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17 404,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 665,26 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 514,50 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 16 777,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 745,86 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 24.01.2023, einen Stand von 11 846,64 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,31 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 17 665,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Netflix (+ 11,94 Prozent auf 550,94 USD), ASML (+ 10,24 Prozent auf 858,10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,84 Prozent auf 178,25 USD), Applied Materials (+ 4,76 Prozent auf 175,00 USD) und NVIDIA (+ 4,09 Prozent auf 623,21 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-8,09 Prozent auf 2,79 USD), Baker Hughes (-5,11 Prozent auf 29,92 USD), Datadog A (-4,08 Prozent auf 123,75 USD), Align Technology (-3,03 Prozent auf 258,36 USD) und Vertex Pharmaceuticals (-2,55 Prozent auf 428,50 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 846 354 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,757 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at