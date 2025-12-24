Mittwochshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent stärker bei 25 645,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,021 Prozent leichter bei 25 582,34 Punkten in den Handel, nach 25 587,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 556,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 657,13 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,462 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 873,85 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Wert von 24 503,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 797,65 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 22,26 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 3,47 Prozent auf 285,87 USD), Costco Wholesale (+ 2,46 Prozent auf 875,83 USD), Dollar Tree (+ 2,31 Prozent auf 122,29 USD), PDD (+ 1,68 Prozent auf 113,94 USD) und Workday (+ 1,11 Prozent auf 217,83 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Datadog A (-2,39 Prozent auf 137,86 USD), Marvell Technology (-1,46 Prozent auf 86,40 USD), ON Semiconductor (-1,33 Prozent auf 54,95 USD), Diamondback Energy (-1,05 Prozent auf 146,61 USD) und Intel (-0,99 Prozent auf 35,99 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 705 562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,786 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 5,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at