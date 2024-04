NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 liegt zum Start des Montagshandels im Plus

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 15:59 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 17 740,61 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,468 Prozent stärker bei 17 801,14 Punkten, nach 17 718,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 706,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 820,00 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Wert von 18 254,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.01.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 17 596,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 13 245,99 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Tesla (+ 11,19 Prozent auf 187,12 USD), Sirius XM (+ 4,14 Prozent auf 3,15 USD), Apple (+ 3,77 Prozent auf 175,69 USD), Moderna (+ 3,26 Prozent auf 111,49 USD) und Lucid (+ 3,25 Prozent auf 2,54 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Alphabet A (ex Google) (-2,55 Prozent auf 167,56 USD), NVIDIA (-2,55 Prozent auf 855,01 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,45 Prozent auf 169,43 USD), Intel (-2,34 Prozent auf 31,14 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-2,29 Prozent auf 433,12 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 270 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,818 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at