NASDAQ-Handel NASDAQ 100 schlussendlich schwächer

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,93 Prozent tiefer bei 23 132,77 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23 463,75 Zählern und damit 0,522 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 586,99 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 088,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 472,89 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 4,69 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 27.02.2026, den Wert von 24 960,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 644,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19 798,62 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 8,23 Prozent zurück. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Bei 23 088,99 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Kraft Heinz Company (+ 2,23 Prozent auf 22,04 USD), Constellation Energy (+ 2,13 Prozent auf 301,49 USD), PepsiCo (+ 1,47 Prozent auf 153,04 USD), Baker Hughes (+ 1,38 Prozent auf 63,22 USD) und Mondelez (+ 1,20 Prozent auf 58,27 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Datadog A (-7,90 Prozent auf 114,48 USD), Arm (-6,89 Prozent auf 144,13 USD), Airbnb (-6,25 Prozent auf 122,87 USD), Align Technology (-6,17 Prozent auf 166,38 USD) und Palo Alto Networks (-5,97 Prozent auf 147,02 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 48 515 732 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,612 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 7,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at