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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 29.09.2026 18:01:25

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verliert

NASDAQ-Handel NASDAQ Composite verliert

Der Handel in New York verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,15 Prozent schwächer bei 26 780,11 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,330 Prozent auf 26 908,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26 820,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 757,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 919,72 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 402,42 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 25 820,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22 591,15 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 15,25 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 288,79 Punkte. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 8,25 Prozent auf 79,75 USD), Americas Car-Mart (+ 5,83 Prozent auf 1,09 USD), Ultralife Batteries (+ 5,79 Prozent auf 6,40 USD), Oracle (+ 5,35 Prozent auf 139,69 USD) und Modine Manufacturing (+ 4,66 Prozent auf 183,20 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Lifetime Brands (-5,53 Prozent auf 8,71 USD), SMC (-3,98 Prozent auf 435,75 USD), Steel Dynamics (-3,59 Prozent auf 222,13 USD), Neogen (-3,24 Prozent auf 13,28 USD) und Century Aluminum (-3,07 Prozent auf 36,25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 728 145 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,34 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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