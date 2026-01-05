Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags

Am Montag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag legt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 1,53 Prozent auf 49 120,27 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,085 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,571 Prozent auf 48 105,98 Punkte an der Kurstafel, nach 48 382,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 48 449,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 49 123,28 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der Dow Jones mit 47 954,99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 46 758,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 732,13 Punkten gehandelt.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 5,27 Prozent auf 164,12 USD), Caterpillar (+ 3,73 Prozent auf 620,74 USD), Goldman Sachs (+ 3,41 Prozent auf 945,50 USD), JPMorgan Chase (+ 3,13 Prozent auf 335,66 USD) und Nike (+ 2,80 Prozent auf 65,05 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Johnson Johnson (-2,55 Prozent auf 202,07 USD), Amgen (-2,49 Prozent auf 319,47 USD), Coca-Cola (-1,23 Prozent auf 68,27 USD), Verizon (-1,04 Prozent auf 40,10 USD) und Apple (-0,95 Prozent auf 268,44 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 14 759 156 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,88 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at