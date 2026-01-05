Net 1 Ueps Technologies Aktie
WKN: A0ET3X / ISIN: US64107N2062
05.01.2026 18:01:50
Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,89 Prozent fester bei 23 441,43 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,921 Prozent fester bei 23 449,67 Punkten, nach 23 235,63 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 476,51 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 332,23 Einheiten.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23 578,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 22 780,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 621,68 Punkten.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Innodata (+ 16,12 Prozent auf 61,53 USD), Amkor Technology (+ 9,27 Prozent auf 46,90 USD), Ultra Clean (+ 8,95 Prozent auf 29,77 USD), Geospace Technologies (+ 8,03 Prozent auf 19,11 USD) und Harvard Bioscience (+ 7,53 Prozent auf 0,70 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil CIENA (-7,75 Prozent auf 227,00 USD), Net 1 Ueps Technologies (-6,10 Prozent auf 4,31 USD), TTM Technologies (-4,83 Prozent auf 67,20 USD), Corcept Therapeutics (-4,63 Prozent auf 36,43 USD) und AXT (-4,12 Prozent auf 16,07 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 759 156 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,926 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,12 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Amkor Technology Inc.
|40,87
|12,06%
|AXT Inc.
|14,30
|1,13%
|CIENA Corp.
|196,55
|-6,32%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|7,65
|-1,92%
|Corcept Therapeutics Inc.
|30,03
|-7,00%
|Costco Wholesale Corp.
|746,90
|2,53%
|Geospace Technologies Corp
|18,94
|7,07%
|Gladstone Commercial Corp.
|9,26
|1,04%
|Harvard Bioscience Inc.
|0,58
|5,50%
|Innodata Inc.
|52,70
|17,11%
|Net 1 Ueps Technologies Inc.
|4,10
|7,89%
|NVIDIA Corp.
|160,02
|-0,68%
|TTM Technologies Inc.
|63,50
|5,83%
|Ultra Clean Holdings Inc.
|25,00
|7,76%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|23 395,82
|0,69%
