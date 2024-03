NASDAQ-Handel: So performt der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 zeigt am Mittwochnachmittag eine positive Tendenz.

Der NASDAQ 100 klettert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,76 Prozent auf 18 033,17 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,04 Prozent fester bei 18 083,51 Punkten, nach 17 897,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 17 941,64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 142,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,40 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wies der NASDAQ 100 17 572,73 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 788,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 12 302,48 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,00 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 333,26 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit JDcom (+ 16,65 Prozent auf 25,01 USD), CrowdStrike (+ 11,12 Prozent auf 330,65 USD), DexCom (+ 8,01 Prozent auf 131,53 USD), QUALCOMM (+ 4,08 Prozent auf 168,04 USD) und Marvell Technology (+ 3,90 Prozent auf 81,80 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Palo Alto Networks (-4,34 Prozent auf 278,50 USD), Charter A (-3,31 Prozent auf 271,56 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,75 Prozent auf 117,99 USD), Zscaler (-2,11 Prozent auf 202,00 USD) und Ross Stores (-1,27 Prozent auf 147,28 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 870 035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,838 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at