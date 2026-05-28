NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
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29.05.2026 01:07:17
NetApp (NTAP) Q4 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, May 28, 2026 at 5:30 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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