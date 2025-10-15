Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Filmhit
|
15.10.2025 10:04:38
Netflix-Aktie stabil: "Woman in Cabin 10" führt die Charts an
In den ersten drei Tagen nach dem Start (10.10.) registrierte Netflix weltweit 21,2 Millionen Abrufe für den Thriller, der an Klassiker wie "Mord im Orient-Express" oder "Tod auf dem Nil" erinnern kann. Die Handlung ist ein klassischer Whodunit-Krimi (Wer hat es getan?).
Gab es diesen Mord wirklich?
Der top besetzte Film - mit Guy Pearce, Gugu Mbatha-Raw und Hannah Waddingham neben Knightley - bekam aber auch eine Menge eher schlechte Kritiken. Er ziehe sich im zweiten Teil sehr behäbig durchs Wasser, heißt es oft.
Der Mysterythriller beruht auf dem Bestseller von Ruth Ware, der auf einem Kreuzfahrtschiff statt einer Jacht spielt und die Spannung besser aufrechtzuerhalten vermag. Es geht um eine Frau, die Zeugin eines Mordes wird - doch hat es diesen Mord wirklich gegeben?
Die Britin Knightley (40) hatte ihren Durchbruch 2002 mit dem britischen Fußballfilm "Kick It Like Beckham", war dann auch in "Fluch der Karibik" oder "Tatsächlich. Liebe" zu sehen sowie in "Stolz und Vorurteil" oder "Colette".
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel tendiert die Netflix-Aktie zuletzt marginale 0,01 Prozent fester auf 1.215,46 US-Dollar.
/gth/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
