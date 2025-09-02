Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

02.09.2025 13:01:23

Netflix Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die langfristige Wachstumsstory sei intakt, schrieb Laurent Yoon in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben allerdings zunächst zurückhaltend, und griffen nur bei Rückschlagen zu./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 1 390,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 1 208,25 		Abst. Kursziel*:
15,04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 1 208,25 		Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

