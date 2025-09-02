Netflix Aktie
|1 033,40EUR
|0,40EUR
|0,04%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die langfristige Wachstumsstory sei intakt, schrieb Laurent Yoon in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben allerdings zunächst zurückhaltend, und griffen nur bei Rückschlagen zu./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 20:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1 390,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1 208,25
|
Abst. Kursziel*:
15,04%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1 208,25
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
14:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Netflix auf 1515 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
29.08.25
|ProSiebenSat.1-Aktie steigt nach Bieterwettstreit - neuer Konkurrent für Netflix, Disney & Co.? (finanzen.at)
|
27.08.25