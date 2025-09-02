Netflix Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von Netflix von 1500 auf 1515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Markus Leistner sprach am Dienstag von einer "attraktiven Einstiegsmöglichkeit in eine strahlende Streamingwelt". KPop Demon Hunters sei ein echter Hit gewesen und mit der zweiten Staffel von Wednesday winke erneut Suchtpotenzial. "Weiterhin profitiert der Streaming-Gigant von seinen exklusiven Inhalten, der günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante sowie von einem schwachen US-Dollar."/rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
