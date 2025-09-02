Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

02.09.2025 12:50:16

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von Netflix von 1500 auf 1515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Markus Leistner sprach am Dienstag von einer "attraktiven Einstiegsmöglichkeit in eine strahlende Streamingwelt". KPop Demon Hunters sei ein echter Hit gewesen und mit der zweiten Staffel von Wednesday winke erneut Suchtpotenzial. "Weiterhin profitiert der Streaming-Gigant von seinen exklusiven Inhalten, der günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante sowie von einem schwachen US-Dollar."/rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 1 208,25 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 1 208,25 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

