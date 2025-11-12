Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

12.11.2025 14:25:00

"Netflix House": Netflix eröffnet erstes Erlebniszentrum

Disney hat Disneyland, Netflix hat jetzt das Netflix House. Die erste Erlebniswelt des Streaming-Riesen geht in den USA an den Start. Weitere sollen folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
