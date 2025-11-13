Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
13.11.2025 20:00:10
Netflix Is Bringing Video Games to Users’ TVs
The company is shifting its video game strategy to focus more on popular games you already know, such as Pictionary and Boggle.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!