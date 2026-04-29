NETGEAR Aktie
WKN: 578078 / ISIN: US64111Q1040
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29.04.2026 22:33:25
NETGEAR Q1 Loss Widens
(RTTNews) - NETGEAR, Inc. (NTGR) on Wednesday reported a first-quarter net loss of $13.0 million or $0.47 per share, compared to a loss of $6.0 million or $0.21 per share last year.
Adjusted earnings for the quarter were $1.85 million or $0.06 per share compared to $461 thousand or $0.02 per share last year.
Net revenues for the quarter were $158.8 million, compared to $162.1 million last year.
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