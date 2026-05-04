Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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04.05.2026 13:46:33
Neuer Chef bei Allianz Partners Schweiz
Markus Schuster (45) hat die Geschäftsführung von Allianz Partners Schweiz übernommen. Er folgt auf Pia Bodner (39), die innerhalb der Allianz Partners Gruppe weltweit die Verantwortung für Produktmanagement, Marketing und Innovationen im Bereich des Reiseversicherungsgeschäfts übernimmt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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