Neuer Kollektivvertrag für Postler und Postlerinnen steht

Der neue Kollektivvertrag für die rund 20.000 Postlerinnen und Postler sowie Lehrlinge der Österreichischen Post steht. Für die Monate Juli bis Dezember bekommen alle Vollzeit-Beschäftigten monatlich 200 Euro netto, Teilzeitbeschäftigte in aliquoter Höhe. Ab Jänner 2025 werden die Gehälter, Zulagen und Lehrlingseinkommen um 6,45 Prozent erhöht. Lehrlinge bekommen zwischen Juli und Dezember eine monatliche Teuerungsprämie von 70 Euro.

Darauf haben sich die Post-Gewerkschaft und das Post-Management in der dritten Verhandlungsrunde geeinigt. In der Frühjahreslohnrunde haben sich am Montagabend auch die Elektro- und Elektronikindustrie in der dritten Runde recht rasch auf einen neuen Kollektivvertrag verständigt. Bei der AUA hingegen ziehen sich die Gespräche seit vielen Wochen hin, auch über 20 Runden haben bisher keine Einigung gebracht.

Lehrlinge der teilstaatlichen Österreichischen Post bekommen künftig im 1. Lehrjahr zumindest 1.000 Euro brutto pro Monat. Das Nachtdienstentgelt wird ab 1. Jänner 2025 um bis zu 20,45 Prozent erhöht.

Der neue Post-Kollektivvertrag gilt ab 1. Juli und wurde für 12 Monate vereinbart.

kan/tpo

