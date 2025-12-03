Valiant Aktie
WKN: 157770 / ISIN: CH0014786500
|
03.12.2025 08:18:16
Neuer Leiter Unternehmenskunden bei Valiant
Der Bereich Unternehmenskunden mit rund 70 Mitarbeitenden bei Valiant bekommt eine neue Leitung. Das Rennen machte ein interner Kandidat. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Valiant AGmehr Nachrichten
|
01.12.25
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Valiant gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.11.25
|SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Valiant-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.10.25
|SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Valiant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Valiant AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Valiant AG
|151,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.