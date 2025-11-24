Valiant Aktie

Lukratives Valiant-Investment? 24.11.2025 10:04:16

SPI-Titel Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Valiant-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Valiant-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Valiant-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 103,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Valiant-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,971 Valiant-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 136,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,62 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Valiant eine Börsenbewertung in Höhe von 2,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

