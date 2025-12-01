SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Valiant Aktie
Vor 3 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 99,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Valiant-Aktie investierten, hätten nun 10,040 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (140,00 CHF), wäre die Investition nun 1 405,62 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 40,56 Prozent.
Am Markt war Valiant jüngst 2,21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
