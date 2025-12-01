SPI-Wert Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valiant-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Valiant eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Valiant-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 99,60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Valiant-Aktie investierten, hätten nun 10,040 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.11.2025 gerechnet (140,00 CHF), wäre die Investition nun 1 405,62 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 40,56 Prozent.

Am Markt war Valiant jüngst 2,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at