Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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03.08.2026 06:00:13
NHS England to revise Palantir platform data after staff concerns
Changes to two most widely cited claims come as scrutiny grows over US tech company’s contractWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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